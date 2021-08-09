مدير جهاز حدائق ومنتزهات بنغازي يكشف حقيقة تقسيم “البوسكو”

أخبارليبيا24- خاص

كشف مدير عام جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات بنغازي فرج العقوري حقيقة الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع البنغازي حول تقسيم منتزه بنغازي “البوسكو” وسط المدينة.

وقال العقوري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاثنين، إنه منذ فترة يتداول المواطنين الأقاويل في الشارع وعبر الميديا حول تقسيم منتزه بنغازي إلى قطع أراضي ومحال تجارية واستثمار خاص وما إلى ذلك، نافياً ما يتم تداوله جملة وتفصيلاً.

وأكد مدير عام الجهاز أن كل تلك الأقاويل مجرد إشاعات ولا يعلم ما الغرض منها، موضحًا أنه كمواطن غيور على مدينته وكمسؤول لن يرضى ولن يسمح بذلك.

وأشار العقوري إلى أن “البوسكو” معلم من معالم المدينة يبلغ مساحته حوالي 50 هكتار وهو متنفس ويتردد عليه أهالي المدينة ومدن ومناطق الشرق الليبي إلى يومنا هذا.

وذكر أن المنتزه يحتاج إلى أعمال صيانة دورية والألعاب تعتبر منتهية الصلاحية وصدر قرار بإيقافها بعد حوادث عارضة حصلت السنوات الماضية، ولدينا بعض المرافق والحيوانات والأشجار تحتاج الى اهتمام وتقليم وتهذيب والإنارة أيضاً.

وتابع مدير المنتزه :”بعد عدة مناشدات لبعض الجهات لصيانته تلقينا وعودًا فقط دون تنفيذ، وأطلقنا حملة واسعة بمجهودات ذاتية داخل المنتزه كإصلاح الإنارة وتقليم وتهذيب الأشجار وقص المُسنة منها التي تسقط فروعها بين الحين والآخر، كما تمت صيانة لبعض الألعاب التي تتوفر قطع غيارها محلياً، وصيانة كاملة لخطوط المياه”.

وأشار العقوري إلى أنهم عازمون على الحفاظ على منتزه بنغازي وعلى عراقته، وأنهم لن يصمتوا على التطاول على شبر واحد من المنتزه، لافتا إلى أن بند من بنود عقد الاستثمار للمرافق داخل المنتزه هو الاهتمام بنظافة المكان والأشجار المحيطة وتقليمها وتهذيبها بين الحين والآخر.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أخبار تفيد بأنه بدأ تقسيم منتزه بنغازي “البوسكو” إلى قطع أراضي الأمر الذي شهد استهجان وحزن الجميع قبل أن يتبين أنها مجرد إشاعات لا أساس لها.