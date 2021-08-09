لميس بن سعد توجه تساؤلًا حول ما أنجزته حكومة الوحدة من مهام بالمادة السادسة لاتفاق الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

وجّهت، عضوة ملتقى الحوار السياسي، الدكتورة لميس عبدالمجيد بن سعد، اليوم الإثنين، تساؤلًا عبر منصة تويتر حول ما أنجزته حكومة الوحدة من مهام مناطة بها بشأن الفقرتين الأولى والثانية للمادة السادسة من الاتفاق السياسي الليبي.

وتحت عنوان: “كم أنجز من المادة السادسة؟” عرضت بن سعد على تويتر، فقرتين من أولويات السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، وفق ما جاء في المادة السادسة من الاتفاق.

وتنص الفقرة الأولى المادة السادسة، على أن تتولى السلطة التنفيذية إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية والأمنية الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال إجراءات بناء الثقة، ومن بينها تأهيل وترشيد المشهد الإعلامي بما يحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي الوطني ويخلق تهدئة شاملة.

كما تنص الفقرة الثانية، على أن يتم الانطلاق في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية لمعالجة آثار النزاعات المختلفة، وذلك ابتداء بإنهاء ظاهرتي القبض والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمحتجزين قسرًا دون وجه حق، والعمل على العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين من داخل وخارج البلاد، وجبر الضرر دون إسقاط الحق الخاص في التقاضي.