في كمين محكم.. ضبط مطلوب من أصحاب السوابق في بنغازي

9 أغسطس، 2021 12:54 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي من ضبط مطلوب من أصحاب السوابق وبحوزته كمية من المخدرات في كمين محكم.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أنه ضمن عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات القضايا المحالة من مراكز الشُرطة وإلقاء القبض على المطلوبين لدى النيابة العامة تم ضبط شخص مطلوب من أصحاب السوابق.

وقالت المديرية، “بعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة من قبل قسم التحريات العامة بالمُديرية تم تحديد مكان تواجد المطلوب وضع كمين محكم وضبطه متلبسا”.

وأوضحت المديرية أن قسم الاستدلال أكد اعتراف المطلوب بأنه من أصحاب السوابق في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتم إحالته إلى للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب المتبع.

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9 أغسطس، 2021 12:54 م
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