دكتور “طفلي يتقيئ وحرارته مرتفعه ” .. هل أكل “دلاع” أو ذهب للـ”بحر”

أخبار ليبيا 24 – تقارير

انتشرت في الآونة الأخير بمدينة بنغازي أعراض الغثيان والقيء وألم المعدة وارتفاع في درجات الحرارة بين فئات كثير من المجتمع وخاصة الأطفال .

قطاع الصحة في ليبيا سواء العام أو الخاص يعاني الكثير من المشاكل فعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين من نقص الأدوية خاصة بعد هجرة أكثر الأطباء من الأجانب البلاد، ونقص الأطقم الطبية والمستلزمات لاسيما مواد التحاليل والتخدير.

كل هذه المشاكل والتحديات أصبحت الفترة الأخيرة ترمي بظلالها على المواطن الذي بات لا يعرف إلى أين يذهب بعد مرضه أو مرض أحد أفراد عائلته خاصة مع جائحة انتشار كورونا وإغلاق الحدود البرية والجوية مع دول الجوار .

يقول المواطن عماد سالم – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أولادي الاثنين الفترة الماضية ظهرت عليهم أعراض التقيئ وارتفاع في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه ذهب لأحد العيادات الخاصة، لمراعاة الوضع في المستشفيات العامة وانتشار جائحة كورونا .

وذكر أن طلب من المضيف في الاستقبال حجز لأحد الأطفال وأنه سيقوم بإدخال الطفلين لأنهم نفس الأعراض، فاعترض المضيف وقال إن الحجز لشخص واحد فقط، وقمت بدفع تكلف الحجز لشخصين بقيم 30 دينار للطفل .

ويتابع المواطن إنه بعد الدخول على الدكتورة، لم تكلف حتى نفسها بالقيام من المقعد والكشف، وشرحت لها الوضع الصحي لأطفالي، وقالت هل “أكل أولادك الأطفال فاكهة البطيخ “الدلاع” هذه الأيام، نظرت إليها وابتسمت، وقلت لها نحن في نهاية موسم الصيف، وهم يأكلون الدلاع منذ شهور، وسألتي مرة أخري “هل ذهبت للبحر” .

يقول ولي أمر الأطفال لم استطع قبول هذه التخمينات التي ليس لها أمور بالواقع “واندفع وقلت لها يادكتورة هل أنا هنا دفعت رسوم الدخول إليك لسماع التخمينات دون حتى الكشف عن الأطفال أو حتى لمسهم”، ردت وقالت ” ساهلة ساهلة” هو فيروس في الجو، وقامت بمتبة وصفة طبية وقالت تصرف لهم الاثنين .

وذكر المواطن أنه خرج من عند الدكتورة وكله قناعة أن هذه الوصفة لن تجدي نفعًا مع الأطفال ” دون كشف أو إجراء تحاليل ” .

وعند ذهابي لأول صيدلية، قدمت الوصفة له، نظر إليها وقال لي “ألف لابأس عليك”، ورويت له ماحصل بالحرف الواحد، وقال لي هذه الوصفة لن تجدي نفعًا مع الأولاد .

وقام بصرف علاج بديل، ولله الحمد، فقد تماثل أولادي للشفاء، لكن ما يحرق قلبي هو ذهابي للمستشفى ودفع رسوم الكشف دون أي كشف، وما نقول إلا حسبنا الله ونعمة الوكيل .

وفي ذات السياق، يقول المواطن عوض خليفة أنه تعرض الفترة القليلة الماضية لإسهال قوي جدًا، ما دعاه لعدم الخروج من المنزل والذهب للعمل، وبعد يومين من المرض قرر الذهاب للمشفى .

ويتابع خليفة أنه ذهب لعيادة عامة لأنه توجه لعيادتين خاصة ووجد الأطباء المتخصصين بالكشف من العنصر النسائي، ما سبب له إحراج بالدخول إليهم وشرح والوضع لهم .

وأوضح أنه بعد الجلوس مع الدكتور وشرح وضعه الصحي له، صرف له دواء لإيقاف الإسهال، وقال له ” تناول الموز بكثر هذه الأيام ” .

هل أصبح الاستهزاء بصحة المواطن لهذه الدرجة، فقد انتشرت حالات الإسهال والغثيان بشكل كبير في المدينة، ولم تحرك وزارة الصحة ساكنة لإجراء التحاليل اللازمة حيال ذلك، ومعرفة الأسباب الرئيسية وراء ذلك، هل هي فيروس معين في الجو، تلوث في مياه الشرب، تلوث زراعي من الخضار والفواكه .

يشار إلى أن الليبيون استبشروا خيراً بعد أن تعهد وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، بـ«توطين العلاج» بالداخل، ورأوا في هذا القرار خطوة لإيقاف مسلسل تدهور الأوضاع الصحية في البلاد، فيما طالب سياسيون وخبراء «بوضع مقاييس دقيقة في تطبيق هذه الخطوة، لتجنب تكرار تبديد المال العام».

وطبقاً لتقرير ديوان المحاسبة الليبي الأخير ، فقد بلغ حجم الإنفاق على العلاج بالخارج سنة 2019 ما يقرب من 239 مليون دينار ليبي.