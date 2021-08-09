حفتر يكُلف الثني بالإدارة السياسية للقوات المسلحة

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كلّف القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة” الأسبق، الفريق عبدالله الثني، بالإدارة السياسية في القوات المسلحة.

يأتي ذلك، ضمن عدة قرارات أصدرها حفتر، تتعلق بتكليفات جديدة لعدد من العسكريين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ81 للجيش الوطني الليبي.

وكلّف حفتر، الفريق أمراجع العمامي، برئاسة القوات البرية بدلًا من اللواء نور الدين الهمالي، كما كلّف العميد عبد الله عمر الزايدي، آمرا لغرفة عمليات الجفرة.

وأصدر حفتر، قرارًا بتكليف اللواء صالح أعبودة، بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية، إضافة إلى ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.

كما كلّف حفتر، اللواء رمضان عطالله البرعصي، آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.

وأصدر حفتر، كذلك قرارًا بإعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها، إضافة إلى تكليف، اللواء هاشم بورقعة الكزة، آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.