حفتر يؤكد على أهمية القوات المسلحة وتقويتها في ذكرى تأسيس الجيش الليبي

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احتفلت، القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بالذكرى الـ81 لتأسيس الجيش العربي الليبي، في حضور القائد العام المشير خليفة حفتر ورؤساء الأركان ومدراء ورؤساء الهيئات والإدارات.

وأفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، أن حفتر ألقى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية القوات المسلحة وعلى أهمية بنائها بعد أن كاد الإرهاب أن يقضي عليها.

وأضاف، كما أكد حفتر على ضرورة العمل على تقويتها، وإنها هي الحصن المنيع للوطن، وأن الشعب كان الداعم الأساسي للقوات المسلحة وقيادته.

وأكد المحجوب، أن القائد العام أصدر جملة من القرارات، تضمنت تكليف الفريق أمراجع العمامي، برئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي.

كما حفتر كلّف العميد، عبد الله عمر الزايدي، آمرًا لغرفة عمليات الجفرة، وتكليف اللواء صالح أعبوده، بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية.

وأفاد المحجوب، أن حفتر رقي، اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وكلفه برئاسة أركان الحدود، كما تم تكليف، اللواء رمضان عطالله البرعصي، آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية.

ومن ضمن القرارات، ترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية، وإعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى ويُكلف اللواء أحمد سالم آمراً لها، وتكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية، وتكليف الفريق عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية الأسبق، بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، إضافة إلى تكليف اللواء شعيب الصابر برئاسة أركان القوات البحرية.