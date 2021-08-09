حفتر: الجيش سيظل صامدًا أمام المؤامرات التي تُحاك حوله

أخبار ليبيا24

أكد، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، على صمود الجيش الوطني وبقائه شامخًا أمام المؤامرات التي تُحاك حوله.

أتى ذلك في في كلمة ألقاها باحتفالية للقوات المسلحة بالذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي.

وقال حفتر، “إن الجيش الوطني سيظل صامدًا شامخًا مهمة بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والخداع باسم المدنية أو غيرها”.

وأضاف، “رغم الاختلافات الحادة في المواقف تجاه الوطن في الماضي والحاضر وما نتج عنها من تصعيد حتى المواجهات المسلحة، فها نحن نمد أيدينا للسلام العادل بكل شجاعة وثقة في النفس من أجل المصلحة العليا للبلاد والأجيال القادمة”.

وتابع حفتر: “نفتح أبواب قلوبنا لكل من أحسن وأخلص في نواياه وقبل الرضوخ لإرادة الشعب واختياراته وحرم لنفسه أن يكون وصيا عليه وارتضى أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لسلطاته”.

وقال حفتر: “ستبقى أيادينا ممدودة لكل من يعمل على المصالحة ورأب الصدع وتضمين الجراح وطي صفحات الماضي بكل ما فيها لنبني ليبيا الجديدة التي يعم فيها الخير والسلام ويحيا فيها المواطن عزيزًا كريمًا”.