الـ “يونيسف” تقدم مساعدات لتعزيز التعليم وحماية الطفل في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في ليبيا تخصيص المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية ما يُقرب من 1.672.874.91 دولار أمريكي لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاعي التعليم وحماية الطفل، وإدارة النفايات الطبية المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الـ يونيسف عبر صفحتها بـ فيسبوك، أنها “عزَّزت استعدادها للطوارئ والاستجابة لها في ليبيا منذ العام 2012، مع التركيز على دعم تقديم الخدمات الأساسية، في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية”.

وأكدت المنظمة الدولية أن التركيز الإضافي انصب على بناء بيئة حماية للأطفال والمساهمة في بناء القدرات الوطنية في مجال خلق الأدلة وصنع السياسات القائمة على الأدلة.

وتابعت، “بالتعاون مع شركاء من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، قدَّمت المنظمة مساعدة إنسانية مباشرة للفئات الأكثر ضعفًا بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية”.

ونفذت، بعد ظهور جائحة (كوفيد-19) في ليبيا في مارس 2020، استجابة متعددة القطاعات، مع تدخلات في التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، والوقاية من العدوى ومكافحتها والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، من بين مجالات أخرى.

وتوصلت اليونيسف في ليبيا بالشراكة مع اليونيسف في الولايات المتحدة إلى برنامج يهدُف إلى تعزيز القدرات وآليات التنسيق للتعليم وحماية الطفل في حالات الطوارئ، وإدارة النفايات الطبية المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا، بدأ البرنامج بتاريخ 1 مايو 2021 وسيستمر لمدة 12 شهرًا.

وأوضحت المنظمة، أن “نتائج البرنامج تتمحور حول تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاعي التعليم وحماية الطفل في ليبيا من خلال تقوية التنسيق القطاعي والاستثمار في القدرات القطاعية من خلال الموارد المخصصة؛ وسيدعم الإجراء بناء قدرات القطاع من خلال التقييمات المشتركة، والدعوة، وتعبئة الموارد، والدورات التدريبية”.