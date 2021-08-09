الحويج يبحث استئناف عمل الشركات الأمريكية في ليبيا

أخبارليبيا24

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المنفذة لها.

وأكد الحويج – مع رئيس الغرفة عبر تقنية الفيديو اليومين الماضيين – أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن ليبيا بموقعها الجغرافي ومواردها تعد فرصة حقيقية للاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقات البديلة.

ونوه الحويج أن الوزارة تعمل على تفعيل عدد من المشروعات في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات خاصة مع تحقق الاستقرار الأمني وتحقيق نمو بمساعدة الدول الصديقة وبعثة الأمم المتحدة.