الحكومة تطلع على وضع الطرق والجسور في طبرق

9 أغسطس، 2021 12:25 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلعت مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، على وضع الطرق والجسور في بلدية طبرق.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، هاشم امصادف، في مقر مكتب المواصلات بطبرق ضم ممثلين عن مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الاجتماع عددا من الطرق المهمة منها طريق طبرق امساعد وطريق طبرق إجدابيا وما تحتاجه من مشاريع عاجلة.

كما ناقشت مصلحة الطرق والجسور الموازين الموجودة بمنطقة طبرق وإمكانية تشغيلها لتؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله.

كما قام نائب رئيس مصلحة الطرق والجسور والوفد المرافق له بجولة ميدانية للاطلاع على وضع الطرق والجسور بالمنطقة.

يذك أن الاجتماع حضره نائب رئيس مصلحة الطرق والجسور، علي السريتي، ومدير إدارة الفروع، محمد الهاشمي، ومدير مكتب مواصلات طبرق ومدير فرع مصلحة الطرق والجسور البطنان ومدير مشاريع منطقة طبرق وعدد من مهندسي المصلحة في طبرق.

 

 

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9 أغسطس، 2021 12:25 م
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