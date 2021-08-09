الحكومة تبحث في حل لمشكلة خط كهرباء الفجيج أوباري

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بحثت حكومة الوحدة في إلى الوصول لحل لمشاكل الاعتراضات التي تواجه استكمال خط كهرباء الفجيج أوباري جهد 220 ك.ف.

واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح الأحد في محطة أوباري الغازية مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي والمدراء العامون بالشركة وبعض مدراء الدوائر، وقيادات وحكماء أوباري وضباط مديرية الأمن.

وناقش الاجتماع مشكلة خط الفجيج 220 ك.ف، التي تحول دون ربط محطة أوباري الغازية بالشبكة العامة وتعويض المفقود منها، والذي قدر بـ300 ميجاوات.

وتطرق الاجتماع لمناقشة مطالب الأهالي، فيما يتعلق بالتعويضات نتيجة تنفيذ أعمال مشروع مد الخطوط وتركيب الأبراج.

وأكد أبوجناح، بأن تعاون الأعيان سيكون له الدور الأكبر في التخفيف من معاناة المواطنين، كما أثنى على مجهوداتهم، متعهدًا بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسوية أوضاع المواطنين وفق مطالبهم المذكورة.