استمرار حملات منع التوصيلات العشوائية بمسارات مياه النهر الممتدة من الهيرة حتى بني وليد

أخبار ليبيا 24

قامت دوريات فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس بالإدارة الأمنية للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية بإقفال 43 مجمع مخالف يتم توصيل المياه إليها عبر توصيلات عشوائية من مسارات نقل مياه النهر الصناعي الممتد بين مدينتي ترهونة وبني وليد.

وتم خلال الدوريات التي تمت بحضور أعضاء من جهاز النهر الصناعي من ضبط عددا من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وبحسب بيان وزارة الداخلية يأتي ذلك ضمن الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والتوصيلات العشوائية على مسارات نقل مياه النهر الممتدة من منطقة الهيرة إلى مدينة بني وليد وذلك تنفيذا للتعليمات النائب العام.