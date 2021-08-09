ارتفاع إحصائية سجل الناخبين

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زاد عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى يوم الأحد، إلى 2 مليون و764,769 ألف ناخب، بحسب آخر إحصائية أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت المفوضية، في صورة بيانية، أن إجمالي عدد المسجلين الجدد منذ تحديث المنظومة في 4 يوليو وحتى يوم 08 أغسطس، بلغ 424,693 ألف.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين إلى يوم 17 أغسطس الجاري.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طرابلس يوم 02 أغسطس الجاري، أوضح رئيس المفوضية عماد السايح، أن التمديد جاء استجابة لمطالبات الرأي العام والمجتمع المدني.

ولفت السايح، إلى أن عملية تسجيل الناخبين في الخارج ستنطلق في 18 أغسطس الجاري، وسوف تستمر 30 يوما عبر رابط مخصص للتسجيل، سيتم الإعلان عنه على موقع المفوضية الرسمي.