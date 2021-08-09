إنهاء المرحلة الأولى من حملة ضبط الاعتداءات على أنابيب النهر الصناعي

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أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الإثنين إنهاء المرحلة الأولى من ضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وأوضحت الإدارة العامة أن المرحلة الأولى للحملة من الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، لافتة إلى أن هذه الحملة تأتي بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه.

وأشارت إلى أنه تم إقفال عدد من مجمعات المياه المخالفة عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية.

وأضافت الإدارة أن هذا الأمر تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى مؤكدة أنه يوم غد تبدأ المرحلة الثانية للحملة داخل مدينة بني وليد.