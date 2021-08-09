“أعطية” يتابع الجهود الأمنية للكشف عن مصير “الفريطيس” المختطف في طرابلس

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بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين أعطية القطراني، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، للوقوف على خطوات الجهاز في سبيل استجلاء الأمر حول الإخفاء القسري لرئيس ديوان الحكومة في بنغازي، رضا الفريطيس.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمدينة طرابلس، بحضور بعض المدراء بجهاز الأم الداخلي، حسب بيان الحكومة عبر صفحتها بـ فيسبوك.

ودعا القطراني إلى بذل كل الجهود من جميع الأجهزة الأمنية المعنية؛ للكشف عن مصير الفريطيس في أسرع وقت، وتقديم كل من كان له يد في واقعة إخفائه إلى العدالة.

وكان قد دان موظفو ديوان الحكومة ببنغازي اخطتاف الفريطيس، من قبل جهة مجهولة خلال تواجده في العاصمة طرابلس في الثاني من أغسطس الجاري، مطالبين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالكشف عن ملابسات الحادث ومصير الفريطيس والجهة المسؤولة عن خطفه ومحاسبتها على هذا التصرف.