وصول التربينة الأولى والثانية لمشروع محطة طرابلس الغازية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول التربية الغازية الأولى والتربية الغازية الثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية إلى ميناء طرابلس.

في بيان لها، اليوم الأحد، أكدت الشركة أنه سيجري وضعهما على القاعدة المخصصة لهما مباشرة فور وصولهما إلى موقع المشروع.

وقالت الشركة “إن القدرة الإنتاجية للوحدتين تقدر بنحو 170 ميجاوات لكل وحدة، متوقعة وصول التربينة الثالثة والتربينة الرابعة للمحطة منتصف الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة أن المشروع الاستعجالي يتكون من أربع وحدات غازية بقدرة إجمالية مركبة 670 ميجاوات وبتنفيذ ائتلاف شركتي “سيمنس” الألمانية و”انكا” التركية.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو الماضي، في إطار مساع الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.