وزارة السياحة وتسييري طبرق يبحثان المشاريع السياحية بالبلدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس ديوان وزارة السياحة، سامي السعيطي، اليوم الأحد، مع المجلس التسييري بطبرق عددا من المشاريع السياحية بالبلدية.

وناقش ديوان السياحة المشاريع المقامة على الشواطئ والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها عدد من المواطنين.

وأشادت وزارة السياحة بالمشاريع التي أنجزها تسييري طبرق ومن أبرزها مشروع كورنيش طبرق، مؤكدة على الاهتمام بالمواقع الأثرية بالمدينة.

من جانبها أكدت بلدية طبرق احترامها لقوانين السياحة وما تنص عليه القوانين مؤكدة أن التعاون قائم ما بينها ومكتب السياحة بالبلدية.

يذكر أن الاجتماع حضره عضو المجلس التسييري، منصور امداوي، ووكيل ديوان البلدية، مسعود الوهراني.