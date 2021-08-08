نقابة الإعلاميين الرياضيين تطالب بإنزال العقوبات الرادعة تجاه المقصرين في حادثة الملاريا

أخبار ليبيا 24

استنكرت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين الإهمال الجسيم وعدم تحمل المسؤولية من الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، في حادثة الملاريا التي راح ضحيتها اللاعب أيمن النقريش، وإصابة عددا من اللاعبين.

واتهمت النقابة في بيان تلقت أخبار ليبيا 24 نسخة منه، اتحاد اللعبة بالتقصير واللامبالاة وعدم تحمله المسؤولية حيث لم يقم بواجبه الأساسي والمنوط به في مثل هذه المشاركات وفقا للعرف المتبع في إرسال الوفود الرياضية إلى دول أفريقيا.

وشدد النقابة على ضرورة الكشف عن الملابسات الحقيقية وراء حادثة الملاريا وتوضيحه من وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية في أسرع وقت.

داعية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة تجاه المقصرين والمسؤولين عن الكارثة التي حلت بمنتخب الكرة المصغرة.

وأكدت النقابة أنها ستظل تتابع عن كثب مجريات التحقيق من قبل جهات الاختصاص وما يصاحبها من خطوات من شأنها استمرار علاج اللاعبين المصابين على أفضل مستوى وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.

وشاطرت الوسط الرياضي وأسرة البطل أيمن النقريش أحزانهم في وفاة فقيد الرياضة الليبية، داعية جميع المسؤولين عن الرياضة الليبية لأخذ العبرة والعظة، والالتزام الكامل بواجباتهم المهنية والأخلاقية والدينية والإنسانية والوطنية تجاه الفرق والمنتخبات المحلية لمنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا.

وتعرض أعضاء المنتخب الوطني إلى الإصابة بالملاريا أثناء مشاركته في البطولة الإفريقية للشباب التي استضافتها العاصمة النيجيرية أبوجا منتصف يوليو من العام الجاري 2021.