مصدر عسكري يحسم الجدل بشأن تعرض بوابة الثلاثين لهجوم مسلح

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى عضو باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء مختار النقاصة الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتعرض بوابة الثلاثين غربي مدينة سرت لهجوم مسلح .

النقاصة قال في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات لا يعلم ما الغرض من نشرها في مثل هذا الوقت والطريق الساحلي مفتوح.

وأكد أن الأمور طبيعية واعتيادية بالطريق الساحلي وقوات لجنة الترتيبات الأمنية تنتشر في نقاط تمركزها دون وقوع أي مشاكل، وحركة المرور بالطريق منتظمة .

ومن جهتها، ردت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، على الأخبار المتداولة بشأن تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة، وطرد أعضاء الشرطة المتواجدة بالبوابة والاستيلاء على مركباتهم.

وفي بيان وصفته بـ«الهام» قالت الوزارة ” تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إخبارية خبر مفاده تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بطرد أعضاء الشرطة المتواجدة بالبوابة والاستيلاء على مركباتهم”.

وأضافت الوزارة “عليه تنفي لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5 + 5، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة.

وشددت الوزارة، على أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة”.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنها تحذر المواطنين بعدم الإنجرار وراء هذه الأخبار المظللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.

وزعمت مليشيا بركان الغضب في وقت سابق أن كتيبة “604” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تمركزت قبل ساعات في بوابة الثلاثين غرب مدينة سرت بعد أن طردوا قوة وزارة الداخلية ونهبوا سياراتهم.

ووصفت المليشيا، عبر حسابها بموقع “فيسبوك” أن ما حدث تعارض ونقض لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي، وفي خرق لاتفاق فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة ، على حد تعبيرها.