عملية على أضواء الهواتف في مستشفى بالخاثر تنقذ حياة مريضة

8 أغسطس، 2021 11:21 ص
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انقطاع الكهرباء_ مستشفى بالخاثر
انقطاع الكهرباء_ مستشفى بالخاثر

أخبارليبيا24

تمكن طاقم طبي نسائي في مستشفى منطقة بالخاثر في ضواحي مدينة طبرق من إنقاذ حياة مريضة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وانقطع التيار الكهربائي على غرفة العمليات أثناء إجراء الطاقم لعملية ولادة قيصرية، مما اضطر أفراد الطاقم الطبي لاستكمال العملية على ضوء الهواتف النقالة.

ومن جهته، أوضح مدير مكتب العلاقات العامة بالمستشفى مصطفى الجهاني أن المولد لا يوجد به أي عطل إلا أن زر الاشتغال الآلي لم يعمل “القلاب”.

وأضاف الجهاني أن انقطع الكهرباء عن المستشفى استمر أقل من 8 دقائق وتم تشغيل المولد والأمر طبيعي جدًا، لافتا إلى أن الأجهزة في غرفة العمليات تعمل حتى وإن انقطع الكهرباء لوجود بطارية خاصة.

8 أغسطس، 2021 11:21 ص
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