ضبط شخص يسطو على العمالة الأجنبية في الهواري

8 أغسطس، 2021 10:21 ص
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ضبط متهم_مركز القوارشة
ضبط متهم_مركز القوارشة

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أمس السبت أن مركز شرطة القوارشة تمكن من ضبط شخص يقوم بالسطو على العمالة الأجنبية في منطقة الهواري.

وأوضحت المديرية أنه ورد بلاغ من قبل غرفة العمليات بمديرية أمن بنغازي إلى مركز شرطة القوارشة بوجود شخص قائم بالسطو على العمالة الأجنبية بمنطقة الهواري بالقرب من مصنع الأعلاف.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالانتقال إلى مكان الواقعة بالتزامن مع قيام شخص بحوزته سلاح نوع (خرطوش) ويستقل مركبة نوع “هونداي أفانتي” اللون أبيض يقوم بسرقة عمالة أجنبية.

وأكدت المديرية أنه على الفور تمكن أعضاء التحريات من إعداد كمين محكم وضبط هذا الشخص وبتفتيش مركبته تم العثور بحوزته على قناع ومسدس بلاستيكي وعدد أربعه هواتف نقالة.

ولفتت المديرية إلى أنه خلال التحقيقات في محضر جمع الاستدلال اعترف المتهم بما نسب إليه من جرائم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واحالة المتهم إلى النيابة العامة.

8 أغسطس، 2021 10:21 ص
14

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