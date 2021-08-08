صحفي تركي : لقاء “الدبيبة” و”أردوغان” عزز تواجد الجيش التركي بليبيا صحفي تركي : لا تستطيع أي جهة في العالم توجيه انتقاد لشرعية القوات التركية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الصحفي والكاتب التركي المقرب من نظام “أروغان” حمزة تكين، إن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى بلاده بالأمس تعد الثانية له منذ توليه المنصب.

تكين أضاف في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لفضائية “ليبيا الأحرار”، – الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – أن الدبيبة التقى الرئيس التركي رجب أردوغان في اسطنبول بشكل ثنائي أولا ثم عقد لقاء موسع بين وفدي البلدين.

وذكر أنه خلال اللقاء الموسع، جرى الاتفاق على جملة من الخطوات المقبلة التي سيتم تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين تركيا وليبيا، والمتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي.

وأكد الاتفاق على تعزيز تواجد الشركات التركية في ليبيا لبدء ما وصفها بـ”عجلة التنمية” قريبا في ليبيا لتعزيز البنى التحتية، بالإضافة إلى بحث قضية التأشيرات بين البلدين، وتم التوافق على مزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة للطرفين.

وأوضح أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي بين تركيا وليبيا المرة المقبلة في طرابلس بحضور أردوغان في شهر أكتوبر المقبل.

وزعم أن عناصر الجيش التركي لا تعد قوى مليشياوية في ليبيا أو أجنبية موجودة رغما عن الليبيين كما تحاول بعض العواصم العربية والغربية أن تصور هناك، بل وجودها وفق اتفاقية شرعية موقعة بشكل رسمي وصادقت عليها هيئة الأمم المتحدة، على حد قوله.

وتابع قائلا “لا تستطيع أي جهة في العالم أن توجه انتقادا لشرعية تواجد القوات العسكرية التركية في ليبيا”، مستطردا “الجيش التركي خدم جهة شرعية على عكس الجهات الأجنبية الأخرى المتواجدة في ليبيا، والتي ساعدت على إرجاع التنمية في ليبيا عشرات السنوات”.

وادّعى أن الجيش التركي متواجد لتدريب القوات المسلحة الليبية والمساهمة في بناء أجهزة شرطية وأمنية وعسكرية متطورة في ليبيا، على عكس الجهات الأخرى التي دمرت وحرقت وخربت، بحسب تعبيره.

وأردف “مهما بلغت حدة الكلام في ليبيا أو تركيا أو أي دولة بالعالم حول شرعية التواجد التركي، فإنه سيبقى مجرد كلام لا أنقرة ولا طرابلس ستعيره أي اهتمام”، مؤكدا أن اللقاء بين الدبيبة وأردوغان عزز تواجد الجيش التركي في ليبيا وزيادة التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وبين أنه بالأمس، جرى تخريج 173 عنصرًا من القوات التركية الخاصة بحضور زوار ليبيين في واقعة تحدث للمرة الأولى، لاسيما أنه يتم عادة بصورة ضيقة وخاصة جدا، ما يعد رسالة قوة على العلاقة العسكرية بين البلدين، مختتما بقوله “سنرى خلال الفترة المقبلة مزيدًا من تعزيز العلاقات التركية الليبية في مختلف المجالات”.