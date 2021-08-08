رسو ناقلة نفطية لشحن “650” ألف برميل على رصيف الحريقة الناقلة النفطية "بيلمار"ستكون وجهتها هولندا بعد شحنها

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الأحد الناقلة النفطية “بيلمار” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن 650 ألف برميل من النفط الخام ووجهتها هولندا.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الأحد إن الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ “250” ألف برميل من النفط الخام .

وتتم عمليات الشحن التصدير وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولدى شركة الخليج العربي للنفط والذي يستلم النفط الخام من الحقول النفطية عبر أنبوب بطول513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .