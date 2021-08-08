جمعية متخصصة في نقل الوقود تعلن تعليق نقل المحروقات إلى الجنوب

أخبار ليبيا24

أعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، السبت، عن توقف نقل المحروقات لمناطق الجنوب وفق التكليف الصادر إليها من شركة البريقة لتسويق النفط تنفيذا للتوجيهات الصادرة إليها من حكومة الوحدة في شهر مايو الماضي.

وأرجعت الجمعية، في بيان، السبب وراء توقف نقل المحروقات إلى تعرض السائقين لاعتداء مسلح بمنطقة براك الشاطئ.

وذكرت الجمعية، أن “بعض الخارجين عن القانون قاموا بترويع السائقين وإجبارهم عن النزول من مركباتهم في ساعات متأخرة من الليل وإمطارهم بوابل من الرصاص علت رؤوسهم وتحت أقدامهم، وذلك أثناء تواجدهم بأحد الساحات بمنطقة براك الشاطئ”.

وقالت الجمعية، إن الاعتداء على السائقين، “حدث دون تصدى لأي من الجهات الأمنية المرافقة، والتي تبيّن عدم تسلحها أو من الجهات السيادية بالمنطقة التي وقفت عاجزة أمام ما يحدث”.

وأضافت الجمعية، أن “المرافقين الآمنين يقومون في كل مرة بتبييت السائقين في العراء بجانب أحد البوابات العسكرية والتي تقف عاجزة هي أيضا عن حماية السائقين، الأمر الذي أثبت أثناء واقعة الاعتداء”.

وقالت الجمعية، “وحيث إن حياة المواطن هي أغلى من كل التضحيات، فإنه يؤسفنا إعلان تعليق عملياتنا تجاه الجنوب، وذلك إلى حين إشعار آخر وحتى يتم وضع الترتيبات الأمنية الحقيقية”.

وطالبت الجمعية، توفير أماكن انتظار أو مبيت مؤمنة تأمين حقيقي وتحت إشراف الأجهزة الأمني، بالإضافة إلى توفير قوة حماية من منطقة الشويرف إلى مستودع سبها، وتكون مجهزة عدة وعتادا وتتبع إحدى الجهات الأمنية وأن يكون من بين عناصرها أبناء منطقة براك الشاطئ لتوفير وتقديم التغطية والدعم الاجتماعي .

ودعت الجمعية، إلى ضرورة تواصل المسؤولين بالدولة مع إدارة الجمعية والمجلس البلدي مصراتة، وذلك لجبر خواطر السائقين.

ولفتت الجمعية، إلى أن “أعيان منطقة براك الشاطئ كانوا قد تعهدوا سابقا للمجلس البلدي مصراتة بمسؤوليتهم في حماية أبنائها ورد أي اعتداء قد يحدث للسائقين أثناء تنفيذهم للعمل”.

وطالبت الجمعية، نائب رئيس الوزراء، رمضان بوجناح، بصفته المكلف بملف الجنوب بـ “تحمل مسؤولياته وباتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كفيلة وبما يضمن حماية أرواح السائقين ومحاولة قبولهم مجددا العودة لاستئناف عمليات نقل الوقود” .