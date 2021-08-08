تجنبًا لزيادة الانكماش الاقتصادي.. نصية : الميزانية يجب إلا تتعدى 76 مليار نصية : مشروع الميزانية لم يراع سعر الصرف المعتمد من قبل المركزي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن مشروع الميزانية لم يراع سعر الصرف المعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي ولا معدلات التضخم الاقتصادي ولا المستويات السعرية في السوق المحلية مقارنة بدخول الموظفين المتدنية بوجه عام.

نصية أضاف، في تصريحات صحفية ” كان يجب ألا تتعدى الميزانية مبلغ 76 مليار دينار على أقصى تقدير سواء أن لعمرها الزمني أو تجنبا لزيادة معدلات الانكماش الاقتصادي الذي سجله الاقتصاد المحلي على مدى السنوات العشر السابقة”.

وأكد أن الإنفاق الحكومي مستمر من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لمبدأ 12 على 1 سواء فيما يخص الباب الأول المرتبات أو الباب الثاني التسييري أو الباب الثالث التنمية المعني باستكمال المشاريع، الوارد في ميزانية العام 2020 .

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قدمت لمجلس النواب في الثالث من أغسكس الجاري مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بعد تعديله بقيمة إجمالية بلغت “111,273,260,670 ” مليار دينار ليبي .

وبحسب الميزانية العامة للدولة فإن الباب الأول “المرتبات وما في حكمها” يقدر بـ 43,919,953,450 دينار بينما الباب الثاني “نفقات تسييرية وتشغيلية” يبلغ قيمته 18,753,307,4000 دينار وتقدر مخصصات الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية” بـ 20,000,000,000 دينار وتقدر مخصصات الباب الرابع “نفقات الدعم” 22,600,000,000 وتقدر قيمة الباب الخامس “نفقات الطوارئ” 6,000,000,000 دينار.