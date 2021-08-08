بعد رفض مصراتة مد الجنوب بالوقود .. باشاغا: الحكومة تتحمل المسؤولية باشاغا: يجب ألاّ تتحمل أي مدينة أو منطقة جريرة ما يقوم به المجرمون وقطاع الطرق

أخبار ليبيا 24 – خبر

حمل وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المنصرمة، فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تأمين شحنات الوقود والغاز وتنقل المواطنين.

باشاغا قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن تأمين وصول شحنات الوقود والغاز وحرية التنقل لكل المواطنين مسؤولية الحكومة، ويجب ألاّ تتحمل أي مدينة أو منطقة جَريرة ما يقوم به المجرمون وقطاع الطرق”، على حد تعبيره.

وأضاف “نشكر البلديات التي ساهمت في تيسير وصول هذه الشحنات رغم أن ذلك لا يندرج ضمن اختصاصاتها، وندعوها إلى عدم الانجرار خلف الخطابات المتشنجة” على حد قوله.

وتابع “كلنا ثقة في مؤسساتنا المختصة وجدية مساعيها وجهودها الرامية إلى ضمان استمرار تدفق إمدادات الوقود والغاز لأهالينا بالمنطقة الجنوبية”.

وكان المجلس البلدي مصراتة، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عن إيقاف إمدادات الوقود بجميع أنواعها إلى الجنوب الليبي حتى إشعار أخر.

وأرجع المجلس البلدي مصراتة، في بيان له، القرار إلى تعرض سائقي شاحنات الوقود من أبناء المدينة لإطلاق نار وتهديدات من بعض مجرمي الجنوب، معتبرا أن هذا الاعتداء يمثل نقضا للعهود المبرمة مع أعيان الجنوب، بحسب تعبير البيان.

وطالب المجلس البلدي، بتسليم المجرمين والخارجين عن القانون الذين قاموا بهذا الفعل للجهات الأمنية والقضائية، على حد قوله.