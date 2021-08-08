بعد تفاقم أزمة الأكسجين .. بلدية صبراتة تطلق نداء استغاثة

أخبار ليبيا 24 – صحة

ناشدت بلدية صبراتة في نداء استغاثة جميع المواطنين بتوفير أسطوانات الأكسجين فورا، بسبب تأزم الأوضاع في مراكز العزل.

وقالت البلدية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “إلى أهل البر والإحسان الحالات في مركز العزل توجه لكم النداء”، لافتًا إلى أن مخزون الأكسجين بمركز العزل صبراتة قارب على الانتهاء ولا يكفي هذه الليلة.

ودعت البلدية، كل من يمكنه إعارة مركز العزل بأسطونات الأكسجين التوجه إلى المقر الكائن بالسرية الطبية صبراتة فورًا”، متابعة “صبراتة تنتظر فزعة أهلها وأنتم أهلها”.

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إن الشحنة الثالثة من غاز الأكسجين الطبي المسال، والتي تُقدر بـ 100,000 لتر، وصلت إلى المنطقة الغربية، قادمة من جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك جاء بناءً على الاتفاقية المبرمة بين وزير الصحة علي الزناتي مع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في العشرين من شهر أبريل المنصرم؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.