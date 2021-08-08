بسبب كورونا سرت تعلن عجزها عن استقبال حالات جديدة تسجيل أكثر من "100" إصابة جديدة و"6" وفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف رئيس قسم العزل في مدينة سرت، عبد الله الأحول عن عجز القسم لاستقبال المزيد من الحالات إثر نقص الإمكانات والمستلزمات والكوادر الطبية وعدم وجود قسم للفلترة.

وقال الأحول في تصريحات صحافية، إن السعة الاستعابية للقسم هي 12 سريرًا وهو رقم أقل من أعداد الإصابات المتواجدة داخل القسم، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة و6 وفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، عازيا ارتفاع الإصابات لعدم تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية.