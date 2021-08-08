بالفيديو | طليق في درنة.. إرهابي متورط في الهجوم على بوابة سوسة

أخبار ليبيا 24

“بعد شهر تقريبا من واقعة الهجوم على بوابة سوسة التي راح ضحيتها 4 أفراد أمنيين الذي وقع في الثالث من شهر أكتوبر من عام 2012 ألقى قسم البحث الجنائي توكرة القبض على أحد منفذي الهجوم وبعد التحقيق معه واعترافه بالواقعة تم نقله إلى مدينة بنغازي عبر طائرة عامودية أرسلتها الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي التي كانت تسيطر على المدينة عبر قيادتها المتمثلة في الإرهابي وسام بن حميد والإرهابيين بوكا العريبي وأحمد المجبري، وقامت بإطلاق سراحه على الفور”، هذا ما قاله، رئيس فرع الدعم المركزي شحات، العقيد حسين الصابر حسين.

إرهابي حر طليق

وفي حوار خاص مع أخبار ليبيا 24، قال الصابر، “لا زال الإرهابي حر طليق في درنة بالرغم من ضلوعه في هجوم بوابة سوسة، وسكنه وهويته معروفين لدى الأجهزة الأمنية، ولم يتم ضبطه أو التحقيق معه بالخصوص حتى هذه اللحظة بالرغم من تقديمي لمذكرات بالخصوص لجهازي الاستخبارات العسكرية والأمن الداخلي”.

تفاصيل واقعة الهجوم

وفي حديثه عن تفاصيل واقعة الهجوم على بوابة سوسة الواقع يوم الأربعاء في عام 2012 قال الصابر، “الهجوم نُفذ على تمام السادسة صباحا تقريبا وراح ضحيته أربعة من الأفراد المتواجدين في البوابة في ذلك الصباح”.

أوضح الصابر أن منفذي الهجوم استولوا على سيارة من نوع “تويوتا” تابعة لأفراد البوابة، مؤكدا أن تلك السيارة أثبتت التحريات دخولها إلى مدينة درنة تحديدا في مزرعة الإرهابي سراج غفير أحد زعماء تنظيم داعش في منطقة الفتايح وذلك عقب تنفيذ الهجوم بأقل من ساعتين.

وأشار الصابر إلى أن الهجوم على البوابة تم عبر أسلحة “كلاشنكوف” وأن البوابة بها ستة أفراد أمنيين إلا أن اثنين منهم غادروا البوابة قبل الهجوم لأسباب عائلية.

أهمية البوابة بالنسبة للجماعات الإرهابية

وعن الأسباب التي كانت وراء هجوم الجماعات الإرهابية على البوابة، أوضح الصابر، “إن موقع البوابة في مدخل سوسة الغربي في الطريق الرابط بين سوسة وشحات عند مفترق إحدى المصايف وتكمن في أنها تؤدي إلى الحنية والحمامة وكانت الجماعات الإرهابية تهدف إلى الوصول إلى تلك المناطق كونها نائية وتكثر فيها الأودية والكهوف التي كانت تود الجماعات الإرهابية استغلالها؛ لكن تلك البوابة كانت حجر عثر بالنسبة لهم.

وتابع الصابر، “إن سعيد صالح السكران أحد شهداء ذلك الهجوم أخبرني قبل وفاته بيومين بأن حادثة اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي تلاه في اليوم التالي خروج أهالي درنة على الجماعات الإرهابية وتظاهروا ضدهم ما اضطرهم إلى التمركز في منطقة الأصلاب بين سوسة ورأس الهلال”.

استطلاع أمني يسبق الهجوم بيوم

وأضاف الصابر، “الشهيد سعيد أخبرني أنه قبل يوم من الهجوم على البوابة استطلع في سيارة مدنية ووجد 15 سيارة مسلحة تابعة للجماعات الإرهابية منتشرة في غابة بمنطقة الأصلاب، وفي اليوم التالي مباشرة قامت الجماعات الإرهابية بالهجوم على بوابة سوسة التي كان سعيد أحد أعضائها في ذلك اليوم”.

وأكد الصابر بأن أهالي سوسة كانوا رافضين لوجود الجماعات الإرهابية ووقفوا ضد دخولهم كونهم يحاربون التطرف فلم يتغلغل الإرهاب في داخل المدينة.