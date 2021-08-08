انفوغرافيك: تعدين البيتكوين وأزمة الكهرباء.. تعرف على ترتيب ليبيا في الدول العربية في تعدين البيتكوين

8 أغسطس، 2021 3:25 ص
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#أخبارليبيا24

مع الجدل الحاصل حول تعدين البيتكوين في ليبيا والتسبب في أزمة الكهرباء، أظهرت بيانات مؤشر كامبريدج بيتكوين لاستهلاك الكهرباء، حلول ليبيا بالمرتبة الأولى عربيا بخصة 0.13% من التعدين العالمي.

وإليكم ترتيب الدول العربية:

الترتيب الأول: ليبيا بحصة 0.13 %

الترتيب الثاني: الإمارات والكويت بحصة 0.08 % لكل دولة

الترتيب الثالث: مصر والاردن بحصة 0.04 % لكل دولة

التريب الرابع: لبنان بحصة 0.01 %

علماً بأن سعر البتكوين مقابل الدينار الليبي = 192,912.13 دينار.

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8 أغسطس، 2021 3:25 ص
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