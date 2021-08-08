النصر يدعم صفوفه بظهير خليج سرت

أخبارليبيا24- خاص

أكدت من مصادر مقربة من نادي النصر لـ”أخبارليبيا24″ أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع لاعب خليج سرت عبد القادر حويلات للانضمام للنصر الموسم المقبل.

وقدم حويلات مع خليج سرت أداءً ممتازًا الموسم الماضي ونجح رفقة الفريق في احتلال المركز الخامس في المجموعة الأولى.

وتسعى إدارة نادي النصر لدعم صفوف الفريق بعدة انتدابات قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ولم ينجح النصر في بلوغ رباعي التتويج للموسم المنقضي حيث أنهى مسابقة الدوري في الترتيب الرابع بالمجموعة الأولى.