النصر يدعم صفوفه بظهير خليج سرت

8 أغسطس، 2021 11:33 ص
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عبد القادر حويلات
عبد القادر حويلات

أخبارليبيا24- خاص

أكدت من مصادر مقربة من نادي النصر لـ”أخبارليبيا24″ أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع لاعب خليج سرت عبد القادر حويلات للانضمام للنصر الموسم المقبل.

وقدم حويلات مع خليج سرت أداءً ممتازًا الموسم الماضي ونجح رفقة الفريق في احتلال المركز الخامس في المجموعة الأولى.

وتسعى إدارة نادي النصر لدعم صفوف الفريق بعدة انتدابات قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ولم ينجح النصر في بلوغ رباعي التتويج للموسم المنقضي حيث أنهى مسابقة الدوري في الترتيب الرابع بالمجموعة الأولى.

8 أغسطس، 2021 11:33 ص
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