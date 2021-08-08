الزناتي يتفقد مراكز التطعيم في بنغازي

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تفقَّد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، عددا من مراكز التطعيمات ببنغازي، وذلك للوقوف على سير حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس كورونا التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وقالت الوزارة الصحة في بيان لها، اليوم الأحد، إن جولة الزناتي التفقدية التي جرت ظهر أمس السبت، شملت الجولة مركز التطعيم بعيادتي الفويهات وبنغازي الجديدة المجمعتين، وقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت الوزارة إلى أن الزناتي عقد اجتماعًا بمقر غرفة الطوارئ بوزارة الصحة مع مدير الخدمات الصحية بنغازي ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة، والمدير التنفيذي للحملة، والطبيب المكلف مع اللجنة المشرفة، ومدير مكتب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع بنغازي.

واستعرض الاجتماع كمية التطعيمات التي استلمتها مراكز التطعيم بالمدينة، والصعوبات والتحديات التي تواجه القائمين على حملة التطعيمات أثناء تنفيذها، مشيرا إلى أن الدكتور علي الزناتي أشاد خلال الاجتماع بجهود اللجنة المشرفة على التطعيمات، وحرصها لإيصال التطعيمات إلى كافة المواطنين بمدينة بنغازي وضواحيها.