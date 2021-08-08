التعليم العالي تبحث إحياء برنامج الإيفاد للدراسة بالخارج بعد توقف 7 سنوات

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية أنها تبحث إمكانية إحياء برنامج الإيفاد للدراسة بالخارج بعد توقف دام لــ 7 سنوات.

وأوضحت الوزارة أنها تولي ملف الإيفاد بالخارج الاهتمام من خلال رسم السياسات والخطط لبرامج الإيفاد، ودراسة مدى الاستفادة من الكوادر التي يتم إيفادها للخارج بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية والقطاعات العاملة بالدولة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيها لإطلاق برنامج وطني للإيفاد بالخارج بهدف تحقيق رؤية وأهداف الوزارة من خلال آلية عمل فاعلة تضمن الإشراف على شؤون الإيفاد من خلال وضع سياسات محكمة بضوابط دقيقة تشرف عليها إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة.

وأفادت أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخميس المقبل بكافة إدارات الدراسات العليا والتدريب بالجامعات، ومكتب شؤون الايفاد بوزارة التعليم التقني والفني، وعدد من الإدارات والمراكز والهيئات بالوزارة والقطاعات المعنية ببرامج التنمية البشرية.

وبينت أنه سيتم خلال الاجتماع التوعية والتعريف بآلية التقديم للتفويضات المالية، وتوضيح معايير وأسس اختيار الموفدين وفق التخصصات الدراسية المستهدفة ضمن إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية حول ملف الايفاد بالخارج.