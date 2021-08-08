البرعصي: إلغاء وزارة الكهرباء أكبر خطأ ارتكبته حكومة الوفاق والوحدة

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قال وزير الكهرباء الليبي السابق عوض البرعصي إن أكبر خطأ ارتكبته حكومة الوفاق الوطني هو إلغاء وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، ونفس الخطأ كررته حكومة الوحدة الوطنية إلغاء الوزارة.

وأوضح البرعصي عبر حسابه على “فيسبوك” أن نتج عن هذا الإلغاء غياب جهة الإشراف والمتابعة ورسم السياسات والخطط ووضع الاستراتيجيات.

وتابع الوزير السابق :”أدى إلغاء الوزارة إلى خلل في نظم الحوكمة وغياب التنسيق بين مؤسسات قطاع الكهرباء ومكوناته هذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019″.

ولفت البرعصي إلى أن هذا كان واضحًا في لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس السبت مع أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وما حدث فيه من اتهام بالتقصير وعدم القدرة على مواجهة الأزمة.

وأشار وزير الكهرباء السابق إلى أن رئيس الحكومة في هذا الاجتماع حاول أن يقوم بدور الوزارة الغائب ولكنه لم يستطع.