إزالة مباني عشوائية في شارع عبدالمنعم رياض بنغازي

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قامت لجنة ضبط الشارع العام بهدم وإزالة أعمال تحوير دون ترخيص في منطقة وسط البلاد شارع عبد المنعم رياض” ، وذلك خلال حملات إزالة لكافة العشوائيات.

وأكد مساعد مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي الرائد فرج الدرسي -بحسب المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي – أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في إخطار صاحب البناء بالإزالة الفورية لعدم توفر الشروط القانونية.

وأوضح الدرسي أن صاحب البناء قام باستغلال المساحة وبناء أسوار على الطريق العام دون مراعاة حرمته وممر المشاة “الرصيف” وتسبب في تخريب على الطريق العام والمخالفات وفقاً لنظام وقوانين المعمول به.

وذكر مساعد مدير جهاز الحرس، أن اللجنة التابعة للغرفة الأمنية بنغازي الكبري تواصل تعاونها مع جهاز الحرس البلدي بنغازي ودعمها لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات.