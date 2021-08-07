وصول شحنة أكسجين جديدة من مصر إلى غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وصول الشحنة الثالثة من إمدادات الأكسجين السائل إلى المنطقة الغربية، بناءً على الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الصحة الليبية والمصرية.

وتنص الاتفاقية على تزويد مصر للجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابة للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الشحنة تقدر بـ 100 ألف لتر.

ولفتت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الأكسجين بمراكز العزل، خاصة في المنطقة الغربية.