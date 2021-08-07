معزب: هناك طعون قائمة في فوز “المشري” برئاسة مجلس الدولة معزب: وجود "المشري" على رأس المجلس لا يؤثر كثيرا في توجه قراراته

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة ‏محمد معزب، إن أقلية من الأعضاء لا يودون وصول خالد المشري لرئاسة المجلس، ويطعنون في نتيجة الانتخابات، من باب عدم أحقية الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة في حق التصويت.

معزب أضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هذا الموقف مطعون فيه، من حيث إن هناك مادة صريحة في النظام الداخلي للمجلس تجيز للعضو المتغيب المشاركة في الانتخابات عن بعد، في حالات الحرب والأوبئة.

وبشأن مدى تأثير انتخاب المشري لولاية جديدة على الظرف الحالي، أوضح أن المجلس يأخذ قراراته بالأغلبية، وأن وجود الأخير على رأس المجلس لا يؤثر كثيرا في توجه قراراته.

وبشأن الاتهامات التي توجه لمجلس الدولة بأنه من يعرقل خارطة الطريق، قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو من يعرقل عملية التقدم، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلى أي نتائج توافقية.