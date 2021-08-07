محذرًا من وقوع كارثة لنفاذ الأكسجين.. عميد بني وليد: ننتظر وعود وزارة الصحة بني وليد .. وفاة حالتي أمس الجمعة والحالات المصابة في تزايد

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، أن لديهم 124 أسطوانة أكسجين فقط، في حين من المفترض توفر 500 في الحد الأدنى لتوفير احتياجات مركز العزل والمصابين المحجورين في بيوتهم .

وقال العزوزي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، إنهم يوجهون نداء استغاثة لوزارة الصحة والجهات المختصة لتوفير الأكسجين في مركز العزل ببني وليد خشية وقوع أضرار غير محمودة نتيجة نفاده .

وأضاف أنهم يوفرون الأكسجين بشكل يومي من مدن الجوار، مؤكدا أن لديهم حالتي وفاة أمس الجمعة وخزان الأكسجين المسال قارب على النفاد، وسعر تعبئة الأسطوانة يبلغ 25 دينارا يوفروه للمرضى بجهود من البلدية.

وأفاد بأن الحالات في تزايد ولديهم 15 مصابا في غرفة العناية، ولا يستطيعون استقبال حالات أخرى لعدم توفر أسرة، مبينًا أن مركز العزل بحاجة لتوفير العديد من النواقص، ولايزالوا ينتظرون وعود وزارة الصحة بتوفيرها.

من جهته، وصف رئيس النقابة العامة للأطباء، محمد الغوج، الوضع الصحي بالكارثي على جميع المستويات، منذ عدة أيام، محملا حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تفاقم الأزمة الصحية جراء وباء كورونا في البلاد.

ومنذ بداية الوباء، سجلت ليبيا 262948 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 3663 حالة وفاة.