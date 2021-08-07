قبيلة “تواجير” تحمل “الدبيبة”مسؤولية حياة “افريطيس” وتتعهد بملاحقته قانونيًا مرت خمسة أيام ومصير "افريطيس" لا يزال مجهول دون معلومات واضحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

دانت قبيلة “تواجير” في المنطقة الشرقية تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الوجدة الوطنية لحادثة خطف النائب الأول لرئيسه، رضا افريطيس .

وحملت القبيلة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المسؤولية عن حياة افريطيس وسلامته متوعدة بملاحقتهم قانونيًا.

ولا يزال “افريطيس” رئيس ديوان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي مغيباً، وغير معلوم المصير بعد اختطافه في طرابلس منذ خمسة أيام وبدون توضيح، أو تنديد أو معلومات واضحة .

وأكدت مصادر من مجلس رئاسة الوزراء في بنغازي، فُقدان الاتصال مع افريطيس منذ مساء الإثنين عقب خروجه من مقر نائب رئيس الحكومة، حسين عطية القطراني، القريب من مقر مجلس رئاسة الوزراء بطريق السكة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت مصادر متطابقة، في تصريحات لأخبار ليبيا 24، إنه لم ترد أي معلومات حول افريطيس حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنه فقد الاتصال بمرافق له “موظف بديوان رئاسة مجلس الوزراء بنغازي” أيضًا.

وحاول مراسل الوكالة بالتواصل مع وزارة الداخلية ووكيل الوزارة، وبمكتب إعلام حكومة الوحدة الوطني ولكن دون جدوى، فيما أفادت مصادر بمقر رئاسة الوزراء طرابلس أن افريطيس يعمل من مقر منفصل عن مقرهم ولم تردهم أي معلومات عليه .