عدد الناخبين المسجلين يفوق 2.5 مليون مواطن تسجيل 22,063 ناخبًا جديدًا خلال شهر واحد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تسجيل 2 مليون 751,069 ناخب حتى يوم أمس الجمعة.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في نشرة لها، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 410,993 ناخب .

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى يوم 17 أغسطس 2021م

وأوضح أن هذا التمديد جاء استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم.