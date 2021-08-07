ضبط عصابة تمتهن السطو المسلح وسرقة السيارات في الخمس العصابة كانت تحاول التخلص من بعض المسروقات برميها في أماكن مهجورة

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط شخصين، لاتهامهما بالسطو المسلح على شخص في نطاق بلدية الخمس، وسرقة مركبته الآلية نوع كيا موديل (سيراتو 2005 ) .

وقالت الوزارة، في بيان لهااليوم السبت، إن مكتب التحري والقبض بمديرية أمن الخمس، تلقى معلومات تفيد بتعرض المواطن “ع. ش. ا”، تعرض للسطو المسلح وسرقة مركبته الآلية .

ووفق البيان، تم تكليف فريق من أعضاء المكتب لمتابعة القضية وتقصي المعلومات، والذي تمكن من القبض على شخصين وتسليمهما إلى قسم البحث الجنائي.

وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفا بارتكاب واقعة السطو المسلح بجانب عدد من القضايا الأخرى، وحددا المكان الذي قاما بالتخلص فيه من محتويات المركبة، وكذلك تحديد مكان المركبة المسروقة، التي عثر عليها مركونة على قارعة الطريق في منطقة عين زارة بطرابلس .