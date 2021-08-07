سرقة ما يقارب 4 آلاف متر أسلاك ضغط عال بإدارة توزيع طرابلس

7 أغسطس، 2021 11:57 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3690 متر أسلاك ضغط عال خلال الـ24 ساعة الماضية، بإدارة توزيع طرابلس.

وقالت الشركة في بيان لها الجمعة، إنها سجلت خلال 24 ساعة، سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ لمسافة 2690 مترا، بمنخط جنزور القديم، من فرعية الريو، التابعة لدائرة توزيع الكريمية، الأمر الذى تسبب في فصل التغذية على 20 محولا.

وبحسب البيان سجلت الشركة سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ لمسافة 1000 متر من خطى المربع، فرعية القنصل 2، وخط الجمارك 30 النهر، الأمر الذى تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

وانتقدت الشركة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، والتي تؤرق الشركة والمواطنين في عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معانة المواطنين.

 

 

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7 أغسطس، 2021 11:57 ص
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