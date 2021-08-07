حكومة الوحدة: الرئيس أردوغان سيزور طرابلس في أكتوبر

7 أغسطس، 2021 10:07 م
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رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا

أخبار ليبيا24

قالت حكومة الوحدة، اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور العاصمة طرابلس في أكتوبر، وذلك لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي.

جاء ذلك في بيان للحكومة، حول عقد جلسة عمل، اليوم بقصر وحيد الدين بإسطنبول، بين رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان.

أوضحت، أن جلسة العمل عقدت في حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء التجارة والمالية التركيين، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.

وقالت الحكومة، إنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل، وبحضور الرئيس التركي.

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7 أغسطس، 2021 10:07 م
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