تجهز مجمع “سليمان الظراط ” للبد في الحملة الوطنية للتطعيم ببنغازي اللقاح المعتمد حالياً بهذه الحملة هو اللقاح الصيني "سينوفارم"

أخبار ليبيا 24 – صحة

تشرع وزارة الصحة بالحكومة الليبية بداية من يوم الغد الأحد بتركيب مركز تطعيم على أرضية مجمع “سليمان الظراط ” ببنغازي مماثل للذي في القاعة الكبرى بطرابلس .

وزارة الصحة أشارت في بيان نشره مكتبها الإعلامي أنها أبرمت تعهد مع وزارة الرياضة بالحفاظ على المجمع وأرضيته ووضع طبقة عازلة بين الأرضية الخشبية وما يتم تركيبه .

وتعهدت الوزارة بصيانة إضاءة المجمع والتكييف المركزي وغرفة تغيير الملابس وتزويده بمولد كهرباء لتشغيل المجمع بالكامل مستقبلاً .

يشار إلى أن وزارة الصحة جهزت “60” محطة تطعيم ضد فيروس كورونا بالمدينة الرياضية بطرابلس بأحدث المواصفات العالمية المعتمدة وذات تقنية إلكترونية على مستوي شمال افريقيا.

ولفتت الى أن هذا التجهيز يتم تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة الدكتور علي الزناتي حيث تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ضد الانتشار الواسع للفيروس.

وأوضحت أن اللقاح المعتمد حالياً بهذه المحطات هو اللقاح الصيني “سينوفارم”.