بلدي بني وليد يطالب وزارة الصحة بتوفير الأكسجين لمركز العزل

7 أغسطس، 2021 10:08 ص
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أخبار ليبيا 24

طالب عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل، وزارة الصحة بتوفير الأكسجين الطبي لمركز العزل بالمدينة، محملا إيها مسؤولية انهيار المركز وزيادة حالات الوفاة التي قد تحدث.

وأكد كنشيل، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس البلدي يقوم بمجهودات لتوفير أسطوانات الأوكسجين بهدف الحفاظ على أرواح المرضى والمواطنين.

وأشار كنشيل إلى أن وزارة الصحة لم تزود مركز العزل منذ افتتاحه إلا بألف متر مكعب من الأكسجين، مؤكدا عدم إيفاء وزارة الصحة بالتزاماتها اتجاه مركز

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7 أغسطس، 2021 10:08 ص
14

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