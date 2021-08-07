النهر الصناعي يشرع  في إصلاح محطة 353 بعد تعرضها لتفجير

7 أغسطس، 2021 9:44 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن عضو اللجنة الإدارية بجهاز إدارة مشروع النهر الصناعي، أحمد الذيب، تكليف شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء بأعمال الإصلاحات في محطة 353 الواقع على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، التي تم تفجيرها من قبل خارجين عن القانون.

وبحسب بيان الجهاز أكد الذيب حرص إدارة الجهاز على استكمال الأعمال في أقل وقت ممكن.

يذكر أن المحطة تعرضت لتفجير وصف بالإرهابي في أواخر شهر يوليو الماضي، نتج عنه أضرار جسيمة لخط أنابيب النهر الصناعي للمسار الشرقي بمنظومة الحسانة – سهل الجفارة، مما تسبب في توقف التغذية للمدن والمناطق والمشاريع الزراعية الواقعة على المسار.

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7 أغسطس، 2021 9:44 ص
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