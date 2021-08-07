الصحة توسع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم في طرابلس وبنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينتي طرابلس وبنغازي وباقي المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وزارة الصحة أشارت في بيان نشره مكتبها الإعلامي إلى أنه يتم تجهيز 60 محطة تطعيم ضد فيروس كورونا بالمدينة الرياضية بطرابلس بأحدث المواصفات العالمية المعتمدة وذات تقنية إلكترونية على مستوي شمال افريقيا.

ولفتت الى أن هذا التجهيز يتم تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة الدكتور علي الزناتي حيث تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ضد الانتشار الواسع للفيروس.

وأوضحت أن اللقاح المعتمد حالياً بهذه المحطات هو اللقاح الصيني سينوفارم.