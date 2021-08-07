الدبيبة يبحث مع أردوغان في إسطنبول عودة الشركات التركية إلى ليبيا مناقشة تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة على طاولة الدبيبة وأردوغان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا بمشاركة وفدي البلدين، في مدينة إسطنبول.

وبحسب وكالة الأناضول المقربة من الرئاسة التركية، يجري الاجتماع مغلقًا في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

الوفد الليبي الذي يزور تركيا لمدة يوم واحد يضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة، ووكيلا لوزارة الداخلية الليبية، ووزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي.

ويضم الوفد التركي وزيرا الخزانة والمالية لطفي ألوان، والتجارة محمد موش، وحاكم البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، وكبير مستشاري أردوغان سفر طوران.

وفي وقت سابق السبت، عقد أردوغان والدبيبة لقاءا ثنائيا في قصر وحيد الدين، استغرق حوالي ساعة ونصف دون ذكر تفاصيل اللقاء .

ومن جهته، قال وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية “وليد اللافي”، إن اجتماع الوفد الليبي مع الرئيس أردوغان سيناقش تعزيز العلاقات بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وتسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة .