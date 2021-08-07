استغرق ساعة ونصف .. انتهاء اللقاء الثنائي بين الدبيبة وأردوغان في إسطنبول تكتم إعلامي عن ما دار خلال لقاء "الدبيبة" و"أردوغان"

أخبار ليبيا 24 – خبر

انتهى اللقاء الثنائي بين رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول، السبت.

وبحسب وكالة الأناضول التركية والقريبة من الرئاسة التركية، جرى اللقاء مغلقا في قصر وحيد الدين بإسطنبول، واستغرق حوالي ساعة ونصف.

وفي وقت سابق السبت، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان والدبيبة سيعقدان لقاء ثنائيا بداية، قبل أن يشارك وفدا البلدين في الاجتماع لاحقًا.

يشار إلى أن الوفد الليبي الذي يزور تركيا ليوم واحد يضم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة، ووكيلا لوزارة الداخلية الليبية، ووزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي.