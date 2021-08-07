اتفاق ليبي تركي لتسهيل التبادل التجاري

أخبار ليبيا24

قالت حكومة الوحدة، اليوم السبت، إنه جرى الاتفاق مع تركيا على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية، التي سيتم من خلالها، زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك.

وأوضحت الحكومة، أن رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شاركا في جلسة عمل، اليوم، حيث تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

وأضافت أن الجانبان اتفقا على ضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك، خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، مشيرة إلى أنه تم وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة.